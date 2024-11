Bolsas NY fecham sem direção única, com tensões entre Rússia e Ucrânia e balanços no radar

As bolsas de Nova York fecharam novamente sem direção única, em sessão volátil acompanhando os temores em torno das tensões entre a Rússia e a Ucrânia. O índice Nasdaq e S&P 500 conseguiram se recuperar das perdas, em meio ao avanço das ações do setor de tecnologia.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,28%, aos 43.268,94 pontos. O S&P 500 subiu 0,40%, aos 5.916,98 pontos e o Nasdaq registrou avanço de 1,04%, aos 18.987,47 pontos.

Além do alívio nos juros dos Treasuries, a recuperação das bolsas de NY também ganhou força depois que o presidente do Federal Reserve (Fed) de Kansas City, Jeffrey Schmid, disse que o corte dos juros mostra a confiança do banco central americano de que a inflação está caminhando para a meta de 2% ao ano.

Em mais um dia de divulgação de resultados trimestrais, as ações do Walmart subiram 3%, após a companhia superar as expectativas do mercado. A Nvidia avançou 4,89% enquanto o mercado espera publicação de balanço nesta quarta-feira.

A ação da Supermicro disparou 31,24% depois que a empresa anunciou um plano para seguir listada na Nasdaq. A Alphabet, controladora do Google, amargou quedas após notícia de que o Departamento de Justiça dos EUA deve forçar a gigante de tecnologia a vender o navegador Chrome, mas fechou o dia em alta de 1,61%

A Netflix continuou seu rali de avanços (+2,87%) - a gigante do streaming teve sucesso em colocar a prova seu potencial de esportes ao vivo em uma transmissão na última sexta-feira, 15.

A UBS Wealth Management continua a ver as perspectivas para as ações como positivas. Historicamente, as ações tiveram um bom desempenho nos anos em que o Federal Reserve reduziu as taxas enquanto a economia dos EUA não está em recessão. "Nesse cenário, esperamos que o S&P 500 chegue a 6.600 pontos até o final de 2025", diz a UBS.