David Luiz aumenta a lista de desfalques do Flamengo diante do Cuiabá

O experiente zagueiro David Luiz virou desfalque de última hora do Flamengo para o duelo com o Cuiabá, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com febre, ele ficou de fora da relação.

Dessa maneira, a zaga titular deve ser formada por Fabrício Bruno e Léo Pereira. Filipe Luís ainda tem à disposição na delegação os jovens Da Mata e Cleiton para essa partida.

David Luiz, porém, não é a única baixa. Além dos atletas que foram convocados para as Eliminatórias da América do Sul (Gonzalo Plata, Varela, Gerson e Léo Ortiz), o treinador flamenguista também não vai poder contar com o retorno do atacante Luiz Araújo e do meia De la Cruz. Em fase final de recuperação, a dupla deve retornar somente na próxima rodada.

O atacante Bruno Henrique é dúvida. Isso porque ele recebeu dois jogos de suspensão pela expulsão diante do Corinthians pelas semifinais da Copa do Brasil e tem que cumprir a segunda partida nesta rodada do Nacional. O clube ainda tenta um efeito suspensivo para contar com o camisa 27 e relacionou o jogador para a viagem até Cuiabá.

Com a vaga garantida para a fase de grupos da Libertadores com a conquista da Copa do Brasil, o Flamengo tem remotas chances de conquista do Campeonato Brasileiro. No entanto, diante da distância de nove pontos para o líder Botafogo (59 a 68), a equipe carioca busca nas rodadas que restam observar os atletas do elenco com menor minutagem já vislumbrando a temporada 2025.