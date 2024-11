Conmebol anuncia ingressos esgotados para a decisão da Copa Sul-Americana

A Conmebol anunciou, nesta terça-feira, que os 45 mil ingressos para a final da Copa Sul-Americana, entre Racing e Cruzeiro, estão esgotados. A decisão acontece neste sábado, no estádio La Nueva Olla, em Assunção.

Para essa partida, cada um dos finalistas recebeu uma carga de 12 mil entradas. Os demais bilhetes foram vendidos diretamente pela entidade para os setores mistos da praça esportiva.

O anúncio foi feito nas redes sociais da Conmebol. "Ingressos para o público em geral esgotaram! Não restam mais entradas para a final da Conmebol neste sábado", diz parte da postagem.

Nesta segunda-feira, a entidade colocou à venda o último lote de ingressos para o confronto que marca a disputa de brasileiros e argentinos pelo troféu da competição.

O Cruzeiro vai em busca de seu primeiro título desde a conquista da Recopa Sul-Americana em 1998. Comandado pelo técnico Fernando Diniz, a equipe mineira ainda volta suas atenções para a rodada desta quarta-feira do Campeonato Brasileiro.

Em jornada que marca a retomada da competição nacional após a Data Fifa, a equipe celeste enfrenta o Corinthians às 11h na Neo Química Arena. Com 47 pontos, os cruzeirenses ocupam o 7º lugar na classificação. Por causa da proximidade do jogo decisivo em Assunção, a tendência é que o comandante cruzeirense poupe os titulares mais desgastados.

Nesta terça, no embarque para São Paulo, o Cruzeiro contou com o apoio de vários torcedores no aeroporto de Confins. Pela programação da comissão técnica, o elenco segue direto da capital paulista para Assunção.