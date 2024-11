Guarani já pensa em 2025 e prepara pacote de dispensas após rebaixamento na Série B

Com o fim do ano e a queda na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani já se movimenta para a próxima temporada. Os primeiros movimentos são em relação à saída de jogadores, seja por fim de contrato, fora dos planos ou ainda que despertaram interesses de outros clubes.

Ao todo, oito nomes já estão com as saídas acertadas, apesar de os anúncios oficiais não terem sido feitos. São os goleiros Vladimir, Pegorari e Douglas Borges, o lateral-direito Heitor, os zagueiros Matheus Salustiano e Douglas Bacelar, o meia Luan Dias e o atacante Reinaldo.

Dois deles estavam emprestados e serão devolvidos a seus clubes: Vladimir ao Santos e Luan Dias ao Água Santa. Já Douglas Borges tem pré-contrato com o Náutico. Por fim, Pegorari, Heitor, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Reinaldo têm contrato até o fim de 2024 e não devem renovar com o clube.

Vários outros jogadores possuem contrato até o fim do ano e novas definições devem acontecer nas próximas semanas. Do time titular, o lateral-direito Yan Henrique, o volante Matheus Bueno e os atacantes Caio Dantas e João Victor possuem vínculos para 2025, mas podem ser negociados.

Caio Dantas, por exemplo, é vice-artilheiro da Série B com 11 gols. O trunfo do Guarani é que disputará o Paulistão no início de 2025 e pode conseguir ficar com alguns destaques por um pouco mais de tempo.

Com 32 pontos, o Guarani está confirmado na 20ª e última posição da Série B, caindo junto com Ponte Preta (38), Ituano (37) e Brusque (36). Na última rodada, recebe o Novorizontino no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), no domingo, às 18h30. O técnico Allan Aal deve manter um time alternativo, recheado de garotos da base.