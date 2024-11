Espanhol CaixaBank prevê diminuição na rentabilidade nos próximos três anos, e ação recua 5%

O maior banco espanhol, CaixaBank, prevê para os próximos três anos um menor lucro devido a queda de interesse nos ativos e custos de operação crescentes. O pico de crescimento para empréstimos já passou e com os cortes de nas taxas de empréstimos feitas pelos Bancos Centrais, investidores estão buscando garantias de que os credores mantenham os altos níveis de rentabilidade. Esses dados vieram do Investor Day desta terça, 19, que o banco realizou, mencionando suas projeções no médio-prazo.

Segundo o CEO do CaixaBank, Gonzalo Gortazar, o banco quer aproveitar o ambiente econômico benéfico nos próximos três anos para ter avanço na qualidade dos serviços oferecidos. Além disso, a instituição prevê um crescimento anual de 4% na cessão de créditos a empresas e pessoas, chegando à previsão de uma receita líquida de mais de 11 bilhões de euros para 2024.

Em relação à rentabilidade para os acionistas, o CaixaBank manteve o compromisso de pagar 50% a 60% do lucro líquido em dividendos. As ações foram negociadas com queda acima de 5% em Madri. Os papéis subiram quase 50% desde o início do ano.

O CaixaBank previu, por fim, que acontecerá uma desaceleração da margem financeira no período de três anos. O banco quer manter os números estáveis no período, mas espera que as receitas aumentem em porcentagens baixas de um dígito de 2025 a 2027.