Eslováquia vira diante da Grã-Bretanha e desafia a Itália na decisão da Billie Jean King Cup

A Eslováquia está de volta à decisão da Billie Jean King Cup após 22 anos. Campeã em 2022 na única final de sua história, a equipe se garantiu nesta terça-feira com vitória de virada sobre a favorita Grã-Bretanha, por 2 a 1, e agora desafia a tetracampeã Itália pelo segundo título.

A classificação à decisão foi definida no duelo de duplas em Málaga. E sem sustos, com Viktoria Hruncakova e Tereza Mihalikova passando fácil por Heather Watson e Olivia Nicholls com duplo 6/2.

Estrela da Grã-Bretanha, a campeã do US Open de 2021, Emma Raducanu, iniciou o confronto semifinal contra Viktoria Hruncakova e precisou de apenas 1h37 para abrir vantagem no confronto, ao ganhar por duplo 6/4.

Bastava que Katie Boulter confirmasse seu favoritismo pela classificação. Mas a 24ª do ranking acabou surpreendida por Rebecca Sramkova, principal nome da Eslováquia, e permitiu a virada. Depois de abrir 6 a 2 no primeiro set, a britânica viu a rival crescer na partida e empatar o confronto com duplo 6/4.

Nas duplas, a Eslováquia manteve a escalação, com Hruncakova formando parceria com Tereza Mihalikova, enquanto as britânicas, empolgadas após derrubarem o atual campeão Canadá, depositavam suas esperanças em Heather Watson e Olivia Nicholls.

Depois de quatro vices, em 1967, 1971, 1972 e 1981, a Grã-Bretanha vinha empolgada para tentar desencantar. Mas a Eslováquia mostrou toda sua força nas duplas para buscar a virada no confronto, por 2 a 1, com duplo 6/2 em apenas 1h15.