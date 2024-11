EUA: relatório não vê evidência de preparativo da China para guerra iminente com Taiwan

A Comissão de Revisão de Temas de Segurança e Economia do Congresso dos Estados Unidos abordou a questão de Taiwan em relatório divulgado nesta terça-feira, 19, sobre a relação do país com a China, constatando que "atualmente não há evidências" de que Pequim "está se preparando para uma guerra iminente"

"Mas as várias reformas que a o país fez ao seu sistema de mobilização de defesa ao longo o tempo inegavelmente o torna mais confiante e preparado para as hostilidades do que há cinco anos", avaliou o relatório. Muitas dessas medidas reduziriam o tempo necessário para mobilização da China para ativar hostilidades e podem ser interpretados como esforços preparar o ambiente operacional para um conflito sobre Taiwan.

Diante do quadro, a comissão recomendou que o Congresso instrua o Departamento de Defesa dos EUA a produzir, no prazo de 60 dias, um relatório de avaliação sobre a atual capacidades de comando, controle, comunicações, inteligência de computadores, vigilância e reconhecimento do Exército de Libertação Popular da China e capacidades de guerra eletrônica - incluindo ataque eletrônico e proteção eletrônica das capacidades.

Considerando a quantidade decrescente de dados abertos disponíveis sobre a China, os EUA e os observadores internacionais terão menos visibilidade de avisos e indicadores que pode pressagiar ações militares chinesas, pontuou o relatório.