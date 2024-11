Funcionário de banco é preso após furtar R$ 1,5 milhão de agência e tentar fugir com pets

Um casal do Espírito Santo foi preso na tarde de segunda-feira, 18, na BR-158, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tentando fugir para o Uruguai com R$ 1,5 milhão em dinheiro vivo furtado do Banco do Brasil.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul, o homem, de 43 anos, e sua companheira, de 29, foram presos e apresentados na polícia judiciária. As cédulas e o veículo foram apreendidos.

Eles estavam em uma Renegade que vinha do Espírito Santo, quando foram abordados por agentes em uma rodovia gaúcha. No carro, além do dinheiro, estavam as malas, um cachorro e um gato.

"Durante operação de combate ao crime, policiais rodoviários federais, com a informação a respeito de que um funcionário do Banco do Brasil seguia em fuga para o Uruguai com dinheiro furtado de uma agência bancária, localizaram e interceptaram o veículo na BR-158, no município gaúcho de Santa Maria", disse a PRF.

Durante a inspeção, os policiais encontram dentro do carro dezenas de maços de dinheiro em reais, dólares e também euros escondidos em malas e junto ao estepe. Alguns maços ainda estavam lacrados em sacos da Casa da Moeda.

Além de R$ 763.438, os agentes também contabilizaram com o casal ? 70.700 (o equivalente a R$ 433 mil) e US$ 41.940 (o equivalente a R$ 242 mil).

Aos policiais, a mulher disse que eles estavam viajando para o Uruguai e confirmou que o dinheiro pertencia ao Banco do Brasil.

Conforme a investigação, o dinheiro foi furtado de uma agência do Banco do Brasil no Espírito Santo, onde o condutor do carro trabalha. As cédulas apreendidas serão devolvidas à instituição financeira.

Em nota, a instituição financeira afirma que a área de segurança identificou o furto, comunicou às autoridades policiais e colaborou nas investigações que levaram à localização e prisão do funcionário.

Ainda de acordo com a PRF, os animais de estimação foram encaminhados para uma ONG. Eles poderão ser resgatados por familiares do casal ou encaminhados para adoção, caso ninguém se manifeste.