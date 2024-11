Política monetária restritiva do BCE não é mais necessária, diz dirigente

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Itália, Fabio Panetta, afirmou que com a inflação próxima da meta de 2% e a demanda interna estagnada, a política monetária restritiva do BCE não é mais necessária. Em discurso preparado para aula na Universidade Bocconi, em Milão, ele disse que a zona do euro deve mudar a política para um território neutro - "ou mesmo expansionista, se necessário".

Panetta também mencionou que a zona do euro está "muito longe" da taxa neutra.

Ainda no discurso, Panetta destacou que o BCE precisa dar indicações mais explícitas sobre intenções para a política. "Um 'guidance direcional' ajudaria a estimular o consumo e o investimento, reduzindo assim a probabilidade de um cenário de demanda fraca", explicou.

Segundo ele, uma fraca demanda doméstica poderia levar a inflação abaixo da meta de 2%.