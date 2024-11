Ringo Starr retorna ao country em próximo álbum: 'A música mais bonita que ouvi em muito tempo'

O country vem naturalmente para Ringo Starr.

Tem sido uma parte discreta de sua carreira desde o início dos Beatles, então não foi um grande desvio para ele fazer um álbum inteiro de country, o vindouro Look Up, uma colaboração com o maestro moderno do country clássico e do gênero Americana, T Bone Burnett.

"Eu fiz 20 álbuns e sempre tem uma faixa que é meio country em cada um", o artista de 84 anos disse à Associated Press recentemente. Seu amor pelo gênero - Hank Williams e Kitty Wells são favoritos - começou na infância, junto de sua afeição por blues, swing e o que mais chegasse à sua cidade natal.

"Liverpool é a capital da música country na Inglaterra," disse Starr, "acho que isso vem do fato de ser uma cidade portuária, e nós conseguimos acesso ao rock n roll fisicamente porque os caras nos barcos iam para a América, para o Egito, para todos os lugares. Mas eles traziam música."

Starr - até mesmo seu nome artístico tem ares de cowboy - teve seu momento de destaque com os Beatles em 1965, quando ele cantou o clássico honky-tonk subgênero do country de Buck Owens, Act Naturally. Muitas das faixas originais dos Beatles em que o baterista cantou, incluindo What Goes On e Dont Pass Me By, tinham notas suaves de country.

Isso culminaria com seu segundo álbum solo, Beaucoups of Blues, de 1971, indo totalmente para o country. Ele continuou experimentando - ele gravou um dueto de Act Naturally com Owens em 1989 - mas não fez outro álbum inteiramente country por décadas.

Entra Burnett, o principal curador da cultura do country clássico nos últimos 25 anos, o homem por trás das trilhas sonoras dos filmes E Aí, Meu Irmão, Cadê Você? (2000) e Inside Llewyn Davis - Balada de Um Homem Comum (2013), e a combinação improvável de Robert Plant e Alison Krauss.

Starr conhecia Burnett havia décadas, mas nunca tinha colaborado em um projeto inteiro com ele. "Nos anos 1970 eu costumava dar muitas festas e ele estava sempre lá, e eu nunca o convidei," disse Starr. "Nós sempre rimos disso."

Os dois estavam no hotel Sunset Marquis no ano passado para uma leitura de poesia de Olivia Harrison, viúva do ex-companheiro de banda de Starr, George Harrison. Starr andava fazendo uma série de EPs com diferentes compositores e produtores, incluindo um lançamento recente com Linda Perry, e sugeriu que Burnett lhe desse uma música para o próximo.

Burnett rapidamente voltou com uma faixa country. "Era linda. A música mais bonita que ouvi em muito tempo," disse Starr. Ele começou a pensar: "Vou fazer uma obra country".

Um inspirado Burnett escreveria nove músicas que, junto com mais duas, uma delas escrita por Starr com seu amigo Bruce Sugar, transformaria o EP em um LP.

Starr tocou bateria e cantou em Los Angeles, enquanto Burnett gravava partes do disco em Nashville, trazendo os jovens artistas de country neo-clássico Billy Strings e Molly Tuttle para várias faixas cada um.

Alison Krauss canta com Starr na música que ele coescreveu, Thankful, lançada na sexta-feira, 15, como o segundo single do álbum, na qual ele conseguiu contrabandear seu bordão, "paz e amor," em um gênero que geralmente é sobre qualquer coisa, menos isso.

"Sim, eu coloquei isso na música," ele disse com um sorriso.

Look Up, a ser lançado em janeiro, chega em um grande momento do country na música, com todo mundo, de Beyoncé a Post Malone, calçando botas de cowboy e adotando o twang (um tipo de canto muito usado no gênero).

"O meu álbum simplesmente surgiu. Quer dizer, eu não pensei em nada disso," disse Starr. "Eu apenas pensei, vou fazer."

Beyoncé foi mencionada em certo ponto no trabalho de Burnett e Starr. "Ele perguntou, como você vai chamar o álbum?", disse Starr. "Eu pensei, BE-ON-SAY. Mas ninguém riu."

Em janeiro, o músico vai tocar um par de concertos e um especial de TV em um de seus lugares favoritos, o auditório Ryman de Nashville, nos Estados Unidos, antiga casa de longa data do Grand Ole Opry, um concerto semanal de música americana.

"Estou animado porque vamos tocar algumas das outras músicas e algumas das músicas country," ele disse. "Vamos fazer With a Little Help From My Friends de uma maneira country, estilo country. Então, vamos ver."