Colin Petersen, baterista do Bee Gees, morre aos 78 anos de idade

Colin Petersen, baterista original do Bee Gees, morreu no dia 18 de novembro, como comunicou as redes sociais do Best of Bee Gees, uma banda cover com a qual o músico colaborava.

É com profundo pesar que anunciamos o falecimento de nosso querido amigo Colin Smiley Petersen. Ele enriqueceu nossas vidas e uniu nosso grupo com amor, carinho e respeito, dizia o comunicado.