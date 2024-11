Amigo investigado pela morte de Liam Payne não será bem-vindo no velório

nvestigado pela morte de Liam Payne, Rogelio [Roger] Nores, não será bem-vindo no velório do artista, que deve acontecer em breve. Segundo informações do jornal The Sun, Roger era empresário do cantor e eles mantinham uma relação conturbada, visto que os próprios amigos de Liam nem sabiam que os dois ainda estavam se falando.

Como já visto aqui, o empresário está sendo acusado de ter abandonado o cantor momentos antes de sua morte. De acordo com informações do Daily Mail, Roger esteve com Liam 40 minutos antes de sua trágica queda. Ao veículo, ele negou qualquer envolvimento e explicou que os dois não tinham vínculo profissional.

- Nunca abandonei Liam, fui ao hotel dele três vezes naquele dia e saí de lá 40 minutos antes. Tinha 15 pessoas no saguão do hotel, conversando com ele quando fui embora. Nunca poderia imaginar que algo assim aconteceria, esclareceu.

Pessoas próximas ao artista disseram ao The Sun que não apoiavam a amizade dos dois e ainda completaram que devido às investigações contra Roger, ele não deve ir à cerimônia dedicada ao Liam.

- Há duas narrativas diferentes. Roger diz que ele parou de trabalhar com Liam por vontade própria ? outros dizem que ele foi demitido. Muitos não sabiam que Liam e Roger haviam voltado a se falar até a viagem dele para a Argentina. Por conta das investigações em andamento, ele não será bem-vindo no velório esta semana, disse a fonte