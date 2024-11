Lula chega para participar de plenária final de encontro da Cúpula do G20

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou ao Museu de Arte Moderna (MAM) na manhã desta terça-feira, 19, para participar do segundo, e último dia, da reunião de cúpula do G20. A terceira plenária do encontro, sobre clima e transição energética, está prevista para começar às 10 horas.

Pouco antes da plenária, às 9h15, Lula tem reunião bilateral com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também chegou há pouco ao MAM, vai participar da reunião.

As delegações de outros países também começaram a chegar ao MAM para a plenária final. Entre os que já entraram no Museu de Arte Moderna (MAM) estão a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Na agenda de hoje, após a plenária da manha, haverá a sessão de encerramento, às 12h30. Neste momento, será feita a transmissão da presidência do Brasil do G20 para a África do Sul, que ficará com a função até o final de novembro de 2025.