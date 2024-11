Calleri faz trabalho separado e pode desfalcar o São Paulo diante do Red Bull Bragantino

O centroavante Jonathan Calleri continua como dúvida para o duelo com o Red Bull Bragantino na retomada do Campeonato Brasileiro após a realização da Data Fifa. Em recuperação de dores musculares na parte posterior da coxa esquerda, ele participou apenas da primeira parte da atividade junto com o elenco. Ao lado de Wellington, que também está em processo de recuperação, o camisa nove complementou o trabalho no campo ao lado com exercícios específicos.

O técnico argentino Luís Zubeldía comanda ainda mais um treinamento nesta terça-feira para, assim, encerrar a preparação para o confronto com a equipe de Bragança Paulista. No período do treino em que trabalhou com o grupo, Calleri fez um trabalho de mobilidade e aprimorou os fundamentos.

Wellington também segue um cronograma estabelecido pela comissão técnica. O lateral-esquerdo tenta se recuperar de um edema na coxa esquerda para voltar ao time, já que desfalcou o São Paulo no confronto com o Athletico-PR.

Quem também integra a lista de prováveis desfalques são o lateral-esquerdo Jamal Lewis (pancada no tornozelo esquerdo) o zagueiro Arboleda (trauma na perna direita). A dupla ficou entregue no departamento médico para dar sequência ao tratamento.

A boa notícia fica por conta do volante Luiz Gustavo. Substituído na vitória de a 2 a 1 sobre o rubro-negro, ele treinou normalmente e deve ficar à disposição do treinador argentino. Com 57 pontos, o time paulista ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro.