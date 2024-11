Fábio Carille se pronuncia após saída do Santos: 'Sentimento de missão cumprida'

O agora ex-treinador do Santos, Fábio Carille, se pronunciou pela primeira vez depois de deixar o clube paulista. Em uma postagem nas redes sociais ele relembrou que cumpriu o objetivo de conquistar a Série B do Campeonato Brasileiro e agradeceu aos jogadores, diretoria, staff e torcida.

A declaração de Carille acontece pouco depois de a diretoria santista ter anunciado a rescisão de contrato, em comum acordo, com o treinador, na tarde desta segunda-feira.

O comandante afirmou ser uma honra poder ter sido treinador, por duas oportunidades, de um dos "maiores clubes do mundo". Além disso, ele comentou sobre o processo até a conquista do título da Série B. "Saio com o sentimento de missão cumprida, ciente de que tudo que conquistamos foi na base de um trabalho árduo diário de todos dentro do Santos", afirmou o treinador.

Mesmo com a conquista do título da Série B, o desempenho da equipe vinha sendo motivo de questionamento sobre o trabalho do treinador. Na derrota para o CRB por 2 a 0, na Vila Belmiro - jogo da entrega da taça - Carille foi alvo de vaias e críticas da torcida do Santos, que fez protestos pedindo um time melhor.

Nesta segunda passagem pelo clube paulista, Carille teve um aproveitamento de 62%. Em 53 partidas, foram 30 vitórias, 20 empates e 10 derrotas. No próximo jogo do Santos, no domingo, 24, às 18h30 (de Brasília), contra o Sport, na Ilha do Retiro, o clube não informou quem vai estar no comando da equipe.