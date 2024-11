É importante que governo dê sinalização de compromisso fiscal, diz economista da CBIC

O economista e conselheiro da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Celso Petrucci, defendeu nesta segunda-feira a importância do anúncio do controle dos gastos públicos pelo governo federal - medida que vem sendo adiada por vários dias.

O setor tem sido afetado pelo aumento dos juros básicos (Selic), que, consequentemente, provocou subida dos juros dos financiamentos imobiliários oferecidos pelos bancos.

"O anúncio de corte de gastos pelo governo é até mais importante que a Selic hoje. O anúncio é que dá a credibilidade para o comportamento dos juros", disse Petrucci, durante coletiva de imprensa para apresentação dos números de lançamentos e vendas do trimestre. "É importante que governo dê sinalização de compromisso fiscal", emendou.

Petrucci também reiterou o pleito da CBIC e das demais associações representantes do mercado imobiliário pelo fim do saque-aniversário.

O saque-aniversário foi criado em 2020, permitindo que os trabalhadores retirem parte do valor em suas contas do FGTS a cada ano de acordo com o mês em que nasceram. Por outro lado, perdem o direito de sacar todo o saldo de sua conta do FGTS em caso de demissão sem justa causa. Além disso, o recurso fica indisponível para ser usado de entrada na compra do imóvel.

Para o setor da construção, a utilização do FGTS para antecipações de crédito desvirtua sua função original, que é a de financiar a compra do primeiro imóvel, sobretudo para famílias de baixa renda. Desde a implementação do saque-aniversário, mais de R$ 121 bilhões foram retirados do fundo.