PIB do Chile acelera e cresce 2,3% no confronto anual do terceiro trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do Chile cresceu 2,3% no terceiro trimestre ante igual período do ano passado, informou o Banco Central do país nesta segunda-feira, 18. O resultado representa uma aceleração em relação ao avanço de 1,6% registrado no trimestre anterior.

No confronto trimestral, o PIB chileno teve expansão de 0,7% ante o segundo trimestre.