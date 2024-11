Santos anuncia início da temporada de 2025 na disputa da Orlando Cup nos Estados Unidos

O Santos revelou nesta segunda-feira que vai iniciar a temporada 2025 participando da Orlando Cup - Pro Series. A primeira edição do evento será disputada entre 11 e 19 de janeiro, com participação também de Fortaleza e o Atlético Nacional, da Colômbia.

"Esta pré-temporada é mais um marco da reconstrução da imagem do Santos junto à sua torcida e ao público em geral. Estamos felizes em ser convidados novamente para um torneio internacional e isso agregará muito a preparação do nosso time para os desafios que teremos em 2025, para seguir recuperando o orgulho de torcer para o Santos", afirmou o presidente Marcelo Teixeira.

As equipes se enfrentarão entre si, e os jogos acontecerão em dois estádios: um deles é o Inter&Co Stadium, com capacidade para 25 mil pessoas - a casa do Orlando City e do Orlando Pride, que competem na MLS e NWSL, respectivamente. Além disso, haverá partidas no Osceola County Stadium.

Campeão antecipado da Série B, o time do Santos disputa o último jogo da competição no próximo domingo, no Recife, diante do Sport. Nos 37 jogos até agora, a equipe santista venceu 20 vezes, empatou oito e perdeu em outras nove oportunidades.