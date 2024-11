Rússia alerta EUA sobre autorização para Ucrânia usar mísseis de longa distância

Uma decisão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de permitir que a Ucrânia ataque alvos na Rússia utilizando mísseis norte-americanos de longa distância gerou reação indignada do Kremlin.

A Casa Branca está flexibilizando os limites sobre alvos russos que a Ucrânia poderá atacar com armamento fabricado nos EUA, segundo autoridades norte-americanas ouvidas pela Associated Press, depois de descartar a medida por meses seguidos em meio a temores de uma escalada no conflito e de provocar um confronto direto entre a Rússia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

O escopo das novas diretrizes para ataques na Rússia ainda não está claro. A mudança, porém, veio depois de os EUA, a Coreia do Sul e a Otan terem declarado recentemente que tropas norte-coreanas estão na Rússia e aparentemente serão mobilizadas para ajudar o exército russo a expulsar forças ucranianas da região fronteiriça russa de Kursk.

Em coletiva nesta segunda-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, mencionou um comunicado emitido pelo presidente russo, Vladimir Putin, em setembro, no qual ele disse que permitir que a Ucrânia atacasse a Rússia ampliaria significativamente os riscos do conflito.

A iniciativa mudaria drasticamente "a própria natureza do conflito", disse Putin na ocasião, acrescentando que isso significaria que os países da Otan estão em guerra com a Rússia. Fonte: Associated Press.