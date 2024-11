Mediana das estimativas para Selic no fim de 2025 sobe a 12% e supera projeção para fim de 2024

A mediana das estimativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a taxa Selic no fim de 2025 subiu de 11,50% para 12%. Agora, está acima da estimativa intermediária para o fim de 2024, que se manteve em 11,75% pela sétima semana seguida. Isso sugere que o Banco Central continuará aumentando os juros ao longo do ano que vem e terá pouco espaço para cortá-los.

Considerando apenas as 83 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para a Selic no fim de 2024 se manteve em 11,75%. A projeção para a taxa básica no fim de 2025 subiu de 12,0% para 12,25%, também levando em conta apenas as 83 atualizações mais recentes nas estimativas.

O Comitê de Política Monetária (Copom) aumentou a taxa Selic em 0,5 ponto porcentual, de 10,75% para 11,25%, no último dia 6. No comunicado da decisão, o colegiado afirmou que os próximos ajustes e o orçamento total de aperto "serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta e dependerão da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos".

A estimativa intermediária para a Selic no fim de 2026 passou de se manteve em 10,0% pela segunda semana seguida. Um mês antes, era de 9,50%. A mediana para os juros no fim de 2027 continuou em 9,25%, de 9,0% quatro semanas atrás.