Ronnie Von surpreende plateia do 'Altas Horas' ao revelar seu nome completo; saiba qual é

Ronnie Von participou do Altas Horas do último sábado, 16, que fez uma homenagem a diversos artistas dos anos 1970. Durante a conversa, ele surpreendeu a plateia ao relembrar o seu nome completo: Ronaldo Lindenberg Von Schilgen Cintra Nogueira. Parte do público reagiu com surpresa, ainda que a informação já seja conhecida.

"Agora nós vamos saber qual é o nome do Ronnie Von na certidão de nascimento", brincou Serginho Groisman em determinado momento. O apresentador, então, relembrou seu afastamento do mundo musical.

"Eu não canto há 27 anos. Me dediquei a empresas, a televisão, parei com a música. Embora tudo que eu tenha obtido na minha vida em termos emocionais, materiais, foi a música que me deu. Mas houve um tempo em que eu disse não é bem isso", contou Ronnie Von.

Em seguida, prosseguiu: "Tenho muito orgulho de ter participado de uma geração que conseguiu modificar o comportamento social do mundo sem tiro, sem guerra, sem coisa nenhuma, uma revolução onde só aconteceu música. Hoje, aqui, senti como se tivesse sido devolvida minha juventude."

Ronnie Von ainda aproveitou a participação no Altas Horas para cantar a música Tranquei A Vida. Apesar do comentário de que "não canta há 27 anos", o apresentador já cantou músicas variadas em diversas ocasiões em seus programas de TV, como o Todo Seu.