Titular da seleção, Abner se diz surpreso com punição ao Lyon, na França

O lateral-esquerdo Abner, titular da seleção brasileira, se disse surpreso com a notícia de que o seu time, o Lyon, poderá ser rebaixado para a segunda divisão na próxima temporada, por problemas financeiros. O jogador está integrado à seleção em preparação para o jogo contra o Uruguai, na terça-feira, em Salvador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

"Essa notícia me pegou de surpresa. Eu não sei exatamente o contexto. Ainda não posso falar muito sobre porque não tive atualizações do clube, não conversei com pessoas de lá. Fica até difícil falar, porque não sei. Mas estou na seleção, tenho que aproveitar o momento, é o auge de todos os jogadores. No momento só estou preocupado com o jogo do Uruguai", declarou o jogador, neste domingo.

Na sexta-feira, o Lyon foi rebaixado provisoriamente para a segunda divisão do Campeonato Francês por problemas financeiros. A Direção Nacional de Controle de Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional da França (Ligue 1) também determinou que o clube seja impedido de inscrever novos atletas. Caso a diretoria não consiga regularizar a situação ao fim da temporada, em junho de 2025, as duras punições serão aplicadas. O Lyon é de propriedade do empresário americano John Textor, dono da SAF do Botafogo.

Sem se abalar com a notícia, Abner preferiu comentar sobre o momento que vive no futebol. Ele conquistou a vaga de titular da seleção na última Data Fifa. E deve ser mantido na lateral-esquerda na partida desta terça, a última da equipe nacional neste ano.

"Vivo um momento especial individualmente. Um momento que eu esperava chegar há muito tempo. É um privilégio representar a seleção, cheguei aqui trabalhando bem no dia a dia. Tive a oportunidade de estrear na convocação passada, na partida contra o Chile. Estou tendo uma sequência de três jogos, está sendo importante para mim esses minutos."

Quarto colocado na tabela das Eliminatórias, o Brasil enfrentará o Uruguai na noite desta terça-feira, às 21h45, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O confronto é direto por posições na classificação, uma vez que a equipe uruguaia ocupa a segunda colocação.