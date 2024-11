G20: após Milei, Macron se reúne com Lula; há bilaterais também com Xi, Modi e Ramaphosa

Após se reunir com o presidente da Argentina, Javier Milei, em Buenos Aires mais cedo, o presidente da França, Emmanuel Macron, terá uma bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na véspera do início da reunião de cúpula do grupo das 20 maiores economias do mundo (G20), marcada para amanhã (18) e terça-feira (19), no Rio de Janeiro. Macron foi até o país vizinho para tentar "conectar" Milei às prioridades do G20.

O argentino já foi contrário à questão de gênero no W20 - grupo voltado às discussões sobre o papel das mulheres - e vem sendo o principal opositor das principais discussões do grupo multilateral até aqui. O chefe do Executivo da Argentina ganhou mais força depois da eleição do republicano Donald Trump, nos Estados Unidos. Muitos atores do G20 temem que Milei possa ser a pedra no sapato do grupo nesta edição, que é capitaneada pelo Brasil.

O encontro de Macron com Lula está previsto para as 19h30 de hoje, no Forte de Copacabana, no Rio. Também são esperadas para os próximos dias outras bilaterais do francês. Na segunda-feira, Macron se encontrará com o presidente da Índia, Narendra Modi. Na terça, Macron conversará com o presidente da China, Xi Jinping, que fará uma visita de Estado ao Brasil na terça-feira (20), após a cúpula no Rio, em Brasília. Também na terça, na agenda do presidente europeu consta uma reunião com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. O país será o próximo anfitrião do G20, a partir de 1º de dezembro.