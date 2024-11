Guarani é derrotado pelo Brusque e não tem mais chances de sair da lanterna da Série B

No duelo entre dois times que já entraram em campo com o rebaixamento decretado para a Série C de 2025, Brusque e Guarani se encontraram no estádio Augusto Bauer, no interior de Santa Catarina, na manhã deste domingo. O time paulista foi derrotado por 2 a 1 e não tem mais chances de sair da lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro.

Rodolfo Potiguar e Diego Mathias, um em cada tempo, fizeram os gols da vitória do Brusque, enquanto Léo Porfírio descontou nos acréscimos. Com o resultado, o time catarinense voltou a vencer após cinco derrotas seguidas, mas segue na 19ª e penúltima colocação, com 36 pontos. Já o Guarani, que chegou à 30ª rodada consecutiva na lanterna, tem 32 pontos.

O Brusque aproveitou logo a primeira chance que teve para abrir o placar. Aos seis minutos, Marcelo cruzou na área e a zaga do Guarani afastou. Mas a bola sobrou nos pés de Rodolfo Potiguar que arriscou um chute de longe e marcou um golaço, mandando a bola no ângulo de Fred Conte, que nada pode fazer.

A resposta do Guarani veio apenas nos minutos finais. Aos 42, Luan Dias roubou a bola na intermediária e mandou a bomba, de fora da área, mas a bola saiu tirando tinta da trave do Matheus Nogueira. Já, aos 44, foi a vez de Caio Dantas ter sua chance, ao receber livre na área, mas parou em bela defesa do goleiro adversário. Por isso, o duelo foi para o intervalo com a vitória parcial dos donos da casa.

Na volta para o segundo tempo, o Guarani até tentava criar jogadas para empatar, mas pecava demais nos arremates. Do outro lado, o Brusque conseguiu ampliar em mais uma ida ao ataque. Aos 23, Diego Tavares foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro, encontrando Diego Mathias que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Nos acréscimos, quando Allan Aal resolveu dar chances para jogadores vindos da base, o Guarani conseguiu descontar. Aos 48, depois de um cruzamento na área, Léo Porfírio pegou a sobra e estufou as redes.

Os dois times se despedem da Série B no próximo domingo, às 18h30, quando estão marcados todos os jogos da 38ª e última rodada. O Guarani recebe o Ceará no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Já o Brusque visita o América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA:

BRUSQUE 2 X 1 GUARANI

BRUSQUE - Matheus Nogueira; Gabriel Pinheiro, Ianson (Gabriel Lima), Éverton Alemão e Marcelo (Jhan Torres); Rodolfo Potiguar, Marcelo Serrato e Augustín González (Dionísio); Diego Mathias, Keké (Diego Tavares) e Rodrigo Pollero (Guilherme Queiroz). Técnico: Marcelo Cabo.

GUARANI - Fred Conte; Yan Henrique (Emerson Barbosa), Matheus Salustiano, Lucas Adell e Jefferson (Pacheco); Anderson Leite, Heitor (João Marcelo), Pierre (Gabriel Bispo) e Luan Dias; Caio Dantas e Marlon Douglas (Léo Porfírio). Técnico: Allan Aal.

GOLS - Rodolfo Potiguar, aos 6 minutos do primeiro tempo. Diego Mathias, aos 23, e Léo Porfírio, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Keké e Marcos Serrato (Brusque); Jefferson e Yan Henrique (Guarani).

ÁRBITRO - Thaillan Azevedo Gomes (AP).

RENDA - R$ 18.150,00

PÚBLICO - 824 torcedores.

LOCAL - Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).