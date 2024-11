Bela Karolyi, treinador que revelou Nadia Comaneci, morre aos 82 anos nos EUA

O famoso e controverso treinador de ginástica artística Bela Karolyi, que guiou Nadia Comaneci até o primeiro 10 perfeito do esporte, morreu na sexta-feira, aos 82 anos, segundo nota divulgada pela Federação de Ginástica dos Estados Unidos. A causa da morte não foi informada.

O húngaro de origem romena treinou Nadia para conquistar o ouro na Olimpíada de Montreal-1976 e nos Jogos Olímpicos de Moscou-1980. Após esse período, desertou com sua esposa, Marta, também treinadora, para os Estados Unidos em 1981, onde treinou a americana Mary Lou Retton até o ouro nos Jogos de Los Angeles-1984.

"Um grande impacto e influência na minha vida. Descanse em paz, Bela Karolyi", escreveu Comaneci em sua conta no Instagram, junto com uma foto em preto e branco deles juntos na juventude.

"Há quase 50 anos, ele me guiou para a histórica conquista do primeiro 10 perfeito na Olimpíadas... e isso mudou minha vida para sempre", disse Nadia ao USA Today sobre Karolyi.

Conhecido por seu treinamento rigoroso, Karolyi foi um treinador controverso que, com sua esposa, treinou a equipe dos Estados Unidos e dirigiu um centro de treinamento no Texas. O casal Karolyi foi uma peça fundamental na transformação das equipes de ginástica dos Estados Unidos, tornando-as poderosas e capazes de dominar os grandes eventos deste esporte.

O centro de treinamento do casal foi palco da preparação da equipe nacional feminina dos Estados Unidos em 2001, com Marta Karolyi como coordenadora da equipe nacional feminina. A Federação dos EUA deixou de usar o local em 2018 após o escândalo de abuso envolvendo o ex-médico da equipe Larry Nassar.

Dominique Moceanu, que conquistou o ouro olímpico em Atlanta-1996 como parte do Team USA treinado por Karolyi, disse que havia duas faces do treinador. "Bela Karolyi foi um homem cuja influência na minha vida e no esporte da ginástica de elite é indiscutivelmente significativa. Era um indivíduo complexo, que encarnava uma mistura de forças e defeitos que deixaram um impacto duradouro em quem o rodeava", escreveu no X.

"Suas palavras duras e sua atitude crítica muitas vezes pesaram sobre mim. Embora nossa relação tenha sido marcada por dificuldades, alguns desses momentos de adversidade me ajudaram a forjar e definir meu próprio caminho. "Enquanto nos despedimos de Bela, escolho enviar pensamentos amorosos para sua família e entes queridos (...) Que descanse em paz", completou Dominique Moceanu.

Bela Karolyi foi incluído no Hall da Fama da Ginástica Internacional em 1997 e, com Marta, como parte da dupla de treinadores em 2000.