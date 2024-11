Luan Santana posa ao lado da barriga de Jade Magalhães e se derrete: A fase mais especial das nossas vidas

Luan Santana será papai pela primeira vez e não poderia estar mais feliz em ver Jade Magalhães grávida. Na noite do último sábado, dia 16, o cantor sertanejo atualizou as redes sociais com novos cliques da barriga da amada e se derreteu completamente.

Ao compartilhar duas imagens em que surge posando ao lado de Jade, o artista deixou uma declaração na legenda da publicação para a filha que estão esperando juntos. Luan escreveu:

A fase mais especial das nossas vidas. Já te amamos, minha filha.