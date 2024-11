Luisa Stefani organiza torneio e tenta impulsionar duplas no tênis nacional

Longe das quadras nas últimas semanas, em razão de problemas físicos, Luisa Stefani vai aproveitar parte de suas férias para mudar temporariamente de função no mundo do tênis. A medalhista olímpica nos Jogos de Tóquio, em 2021, vai organizar um torneio de duplas entre os dias 29 deste mês e 1º de dezembro, em Cotia (SP).

Principal duplista do Brasil, Luisa pretende fortalecer o jogo de duplas no Brasil, que já contou com diversas conquistas na modalidade, tanto no feminino quanto no masculino. No feminino, ela e Laura Pigossi conquistaram a primeira medalha do tênis nacional em Olimpíadas. E, no masculino, Bruno Soares e Marcelo Melo se sagraram campeões de Grand Slam.

"Estou muito empolgada de começar esse movimento das duplas no Brasil junto com parceiros que têm como ambição desenvolver nossa modalidade e que enxergam o potencial do mercado de duplas para os praticantes de tênis no Brasil. Além de ter as duplas como profissão, eu sou fanática pela dinâmica do jogo em si. Um jogo mais rápido, que pode mudar a qualquer momento, que envolve muita tática, comunicação entre parceiros e habilidades específicas. Acredito que implementar competições específicas de duplas pode agregar à cultura de tênis no Brasil", afirma a atleta.

A competição será realizada em parceria com a equipe Carlos Omaki Tênis e com a Liga Tênis 10. O torneio va contar com clínicas de tênis, competições para crianças de projetos sociais e uma palestra especial de Alessandra Stefani, mãe de Luisa, para os pais de jovens tenistas. Haverá premiações em dinheiro para as categorias principais e, para os demais participantes, troféus, kits esportivos e camisetas do evento.

O evento será precedido de uma outra competição, exclusiva para as crianças, sob a organização da Liga Tênis 10, entidade parceira de Luisa. "Ter acesso a um espaço como esse inspira as crianças e as motiva a seguir no esporte. Além disso, o torneio proporciona uma experiência única, onde as crianças podem desenvolver habilidades específicas para jogos em duplas, como comunicação e estratégias táticas, fundamentais para o sucesso nessa modalidade", diz Bruna Assemany, CEO da Liga Tênis 10.