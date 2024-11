Iga Swiatek comanda, Polônia elimina República Checa e encara Itália na Billie Jean King Cup

Iga Swiatek assumiu a responsabilidade e não decepcionou a Polônia neste sábado, nas quartas de final da Billie Jean King Cup. A tenista número dois do mundo venceu duas partidas e liderou sua equipe na vitória sobre a República Checa por 2 a 1 na série melhor de três jogos, em Málaga, na Espanha, onde está sendo disputada a fase final da competição.

O triunfo fez a Polônia avançar às semifinais da Billie Jean King Cup pela primeira vez. Na sequência, as polonesas vão enfrentar as italianas, que despacharam as japonesas também neste sábado, por 2 a 1.

O duelo começou com vitória das checas, quando Marie Bouzkova superou Magdalena Frech por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/4. A reação polonesa veio na sequência. Swiatek precisou de 2h39min para derrotar Linda Noskova também por 2 a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 4/6 e 7/5.

Sem maior tempo para descansar, a ex-número 1 do mundo voltou à quadra para formar dupla com Katarzyna. E novamente não decepcionou. Elas superaram Marie Bouzkova e Katerina Siniakova, atual número 1 do mundo nas duplas, por 6/1 e 6/4.

As demais semifinalistas serão conhecidas neste domingo. O Canadá vai enfrentar a Grã-Bretanha enquanto Austrália e Eslováquia decidem a outra vaga. Vão se enfrentar nas semifinais as equipes vencedoras destes dois confrontos.