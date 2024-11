Jogadora do Corinthians se envolve em acidente e é parada por populares após seguir dirigindo

A atacante Jaqueline, do Corinthians, se envolveu em um acidente de trânsito neste sábado, no Tatuapé, zona leste de São Paulo. A jogadora atingiu a traseira de um carro guiado por um homem de 48 anos, que, em razão do impacto, acabou atropelando a enfermeira Cibelle Jevene, de 40, sem causar ferimentos graves.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o veículo conduzido pela atleta seguiu caminho após o acidente e foi parado por populares. Em depoimento, ela disse não se lembrar das circunstâncias do ocorrido e afirmou não ter ingerido bebida alcoólica, o que foi comprovado após exame.

"A dinâmica e circunstâncias do acidente são apuradas pelo 52º DP (Parque São Jorge), responsável pela área dos fatos. O resultado dos exames periciais requisitados serão analisados, tão logo sejam finalizados. O exame clínico realizado na investigada resultou como negativo para embriaguez. Por fim, a vítima foi cientificada quanto ao prazo para representação criminal", informou a SSP, em nota.

O caso, atendido por policiais militares, foi registrado como lesão corporal culposa na direção do veículo e fuga do local do acidente pelo 30º DP Tatuapé, onde Jaqueline esteve para prestar depoimento.

Em nota, o Corinthians se manifestou sobre o acidente e ressaltou que a jogadora estava fora do horário de trabalho, além de ter prestado solidariedade a vítima. O time venceu o Palmeiras por 1 a 0 no primeiro jogo da final do Paulistão, sexta-feira, mas Jaqueline não jogou porque se recupera de lesão desde o final de outubro.

"O Sport Club Corinthians Paulista tomou conhecimento do acidente automobilístico envolvendo a atleta Jaqueline na manhã deste sábado, fora do horário de trabalho, na região do Tatuapé, em São Paulo. A atleta esteve no IML, realizou exame para detecção de bebida alcoólica e o mesmo apresentou resultado negativo. Ela também esteve no 30° DP do Tatuapé, onde prestou depoimento e foi liberada pelo delegado de plantão. O clube presta solidariedade e deseja pronta recuperação para a vítima do acidente", diz o texto.

Vítima do acidente, Cibelle Jevene sofreu uma fratura no calcanhar direito e uma luxação no ombro. "Em nenhum momento ela foi até o local para ver se eu estava bem", disse a enfermeira em entrevista ao canal Band.