Athletico-PR vence Atlético-MG e sai da zona de rebaixamento em jogo atrasado do Brasileirão

O Athletico-PR aproveitou o jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão para sair da zona de rebaixamento. No único do campeonato disputado neste fim de semana, o time paranaense venceu o Atlético-MG por 1 a 0, na Ligga Arena, em Curitiba (PR). Cuello, ainda no primeiro tempo, marcou o gol da importante vitória. O público de 40.935 foi recorde no estádio, superando a marca anterior de 40.666 torcedores.

Com o resultado, o Athletico-PR voltou a vencer após duas derrotas seguidas - São Paulo e Vitória, ambas por 2 a 1 - e subiu para a 14ª colocação, com 37 pontos. É a mesma pontuação de outros três clubes - Fluminense, Criciúma e Juventude - mas está na frente dos adversários nos critérios de desempate: vitórias (10) e saldo de gols (-6). O Juventude agora abre a zona da queda, na frente de Red Bull Bragantino (36), Cuiabá (29) e Atlético-GO (26).

De outro lado, o Atlético-MG tem 42 pontos, na 10ª posição e segue de ressaca após o vice-campeonato da Copa do Brasil. A equipe mineira já está pensando na final da Copa Libertadores, contra o Botafogo, no dia 30.

Jogando em casa e com apoio da torcida, o Athletico-PR foi melhor na primeira etapa. Apesar de não ter exibir maior posse de bola, foi mais objetivo quando teve espaço. Tanto que abriu o placar aos 27 minutos. Em um dos muitos chutes de fora da área, Cuello driblou Gustavo Scarpa e arriscou de longe, encobrindo o goleiro Everson.

A resposta do Atlético-MG, que até se defendia bem, mas não conseguia criar jogadas de perigo no ataque, aconteceu apenas aos 45 minutos. Scarpa cobrou falta de fora da área e Mycael fez a defesa em dois tempos, sem grandes dificuldades.

Na volta do intervalo, o Athletico-PR foi para cima em busca do segundo gol, mas parou em boas defesas de Everson. Aos 19 minutos, Nikão cobrou escanteio e Pablo cabeceou, mas o goleiro espalmou para fora. Aos 28, Thiago Heleno teve a chance de cabeça, mas o camisa 22 do Atlético-MG fez a defesa.

Os donos da casa continuaram pressionando. Aos 29, Cuello passou pela marcação e rolou para Nikão, que acabou batendo por cima. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas o Athletico-PR venceu mesmo pelo placar de 1 a 0.

Os dois times voltam a campo na quarta-feira para a disputa da 34ª rodada do Brasileirão. O Athletico-PR recebe o lanterna Atlético-GO, em casa, às 16h30. Mais tarde, às 21h30, o Atlético-MG encara o Botafogo no que será uma prévia da final da Libertadores.

FICHA TÉCNICA:

ATHLETICO-PR 1 X 0 ATLÉTICO-MG

ATHLETICO-PR - Mycael; Leo Godoy, Belezi, Thiago Heleno e Esquivel; Erick (Fernandinho), Gabriel e Nikão (Christian); Cuelo, Pablo (Fernando) e Julimar (João Cruz). Técnico: Lucho González.

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia (Mariano), Battaglia e Lyanco; Gustavo Scarpa, Otávio (Paulinho), Fausto Vera, Bernard (Igor Gomes) e Rubens (Alisson); Deyverson (Alan Kardec) e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

GOL - Cuello, aos 27 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nikão e Pablo (Athletico-PR); Gustavo Scarpa e Lyanco (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA - R$ 1.066.695,00.

PÚBLICO - 40.935 torcedores.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).