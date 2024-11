Novorizontino empata com Paysandu e garante título antecipado do Santos na Série B

Faltando ainda dois jogos para disputar na Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos garantiu o título neste sábado com ajuda do Novorizontino. O rival paulista precisava vencer o Paysandu para seguir com chances de levantar o troféu. No entanto, cedeu o empate, por 1 a 1, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

Com este resultado na penúltima rodada, o Novorizontino, com seus 64 pontos, não alcança mais os 68 do Santos, que se sagra campeão um dia antes de entrar em campo, contra o CRB. A partida deste domingo deve ser de festa com a torcida na Vila Belmiro. A equipe praiana já havia assegurado o seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.

O Paysandu, por sua vez, está apenas cumprindo tabela nesta reta final da segunda divisão. É o 13º colocado, com 47 pontos, sem chances de sonhar com o G-4 e também sem correr riscos de rebaixamento.

Precisando da vitória para ficar ainda mais perto do acesso, o Novorizontino teve mais posse de bola durante o primeiro tempo, criou chances, mas não saiu do zero com o Paysandu antes do intervalo. A melhor chance aconteceu aos 30 minutos, quando Geovane disparou de fora da área e obrigou Matheus Nogueira a se esticar inteiro para mandar para escanteio.

O Paysandu se defendia bem, mas não conseguia levar perigo ao gol de Jordi. Já nos minutos finais, aos 30, Neto Pessoa teve outra oportunidade para o Novorizontino, quando recebeu livre na área, mas mandou por cima do gol do goleiro Matheus Nogueira. Por isso, o duelo foi para o segundo tempo com o empate sem gols.

Na volta do intervalo, tudo mudou. Logo aos sete minutos, em um lance parecido com o que aconteceu no primeiro tempo, Geovane arriscou um chute de praticamente o meio-campo e contou com uma falha do goleiro Matheus Nogueira. Ele tentou agarrar, mas a bola escapou, quicou no chão e entrou.

Aos 28 minutos, porém, Luisão acabou expulso ao levar o segundo amarelo por entrada em Kevyn e deixou o Novorizontino com um jogador a menos. No lance seguinte, o Paysandu empatou. Na própria cobrança de falta, Esli Garcia mandou na área e a bola desviou na defesa, "matando" o goleiro Jordi.

A partir daí, o Novorizontino se mandou ao ataque em busca da vitória e aos 32, Pablo Dyego pegou uma sobra na área e acertou na trave. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas nenhuma das duas equipes voltou a balançar as redes.

A 38ª e última rodada da Série B será disputada no próximo fim de semana. O Novorizontino visita o Goiás, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Já o Paysandu encara o Vila Nova, no estádio Mangueirão, em Belém (PA).

FICHA TÉCNICA:

NOVORIZONTINO 1 X 1 PAYSANDU

NOVORIZONTINO - Jordi; Luisão, Rafael Donato e Patrick; Rodrigo Soares (Igor Formiga), Geovane (Marlon), Eduardo, Geovane e Reverson (Fabrício Daniel); Rodolfo (Pablo Dyego), Waguininho e Neto Pessôa. Técnico: Eduardo Baptista.

PAYSANDU - Matheus Nogueira; Bryan Borges (Edílson Júnior), Wanderson (Kevyn), Quintana e Lucas Maia; Luan Freitas (Leandro Vilela), João Vieira e Robinho (Esli García); Paulinho Bóia, Borasi e Ruan Ribeiro (Brendon). Técnico: Márcio Fernandes.

GOLS - Geovane, aos 7, e Esli Garcia, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fabrício Daniel (Novorizontino); Borasi, Luan Freitas e Matheus Nogueira (Paysandu).

CARTÃO VERMELHO - Luisão (Novorizontino).

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA - R$ 97.140,00.

PÚBLICO - 6.618 torcedores.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).