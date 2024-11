Laura Pigossi perde e Argentina volta a empatar duelo da Billie Jean King Cup no Ibirapuera

A Argentina voltou a empatar o confronto com o Brasil pelos playoffs da Billie Jean King Cup, neste sábado, no Ginásio do Ibirapuera. Sem se intimidar com a torcida contra em São Paulo, Jazmin Ortenzi superou a brasileira Laura Pigossi por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em 1h32min de partida.

A vitória da 274ª do ranking empatou em 2 a 2 a série melhor de cinco jogos no saibro do Ibirapuera. Os dois triunfos brasileiros foram conquistados por Beatriz Haddad Maia, um na sexta-feira e outro, neste sábado. Laura, medalhista olímpica em Tóquio nas duplas, perdeu seu segundo duelo nesta série.

Curiosamente, a brasileira já havia sido derrotada pela mesma rival argentina no começo do mês, no WTA de Cali, na Colômbia. Na ocasião, Jazmin venceu por 2 a 0, cedendo apenas quatro games à brasileira.

Com o novo empate, o confronto será decidido com a partida de duplas. Pela escalação inicial do capitão Luiz Peniza, a parceria brasileira seria formada por Bia e Ingrid Martins, contra as argentinas Martina Taborda e Melany Krywoj. Mas ambas as duplas mudaram de última hora. Bia jogará com Carolina Meligeni. E Jazmin já voltará à quadra, jogando com Julia Riera.

A segunda partida deste sábado começou equilibrada. Empurrada pela torcida, Laura exibia ligeira superioridade quando uma falha na iluminação no Ginásio do Ibirapuera paralisou brevemente o jogo. Na retomada, a argentina voltou melhor enquanto a brasileira caiu de produção. Com uma dupla falta, a tenista da casa cedeu a primeira quebra da partida.

Sem se abater, a brasileira reagiu prontamente e devolveu a quebra: 3/2. Porém, não sustentou a reação, pois voltou a perder o saque na sequência. Jazmin capitalizou o momento, abriu vantagem e encaminhou o set inicial, diante dos 19 erros não forçados de Laura - a argentina cometeu 13.

O segundo set não foi diferente. A tenista da casa alcançou a marca de 41 erros, contra 24 da argentina, e se tornou alvo fácil. Na reta final do set, chegou a salvar um match point. Porém, não evitou a derrota.