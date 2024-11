COP-30 é a hora da Amazônia falar para o mundo o que queremos, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou neste sábado, 16, que os países ricos precisam ajudar a financiar a proteção das florestas remanescentes no planeta.

Lula disse que a Amazônia é assunto em diferentes países do mundo, mas que chegou enfim o momento de a Amazônia dizer ao mundo do que ela precisa. A oportunidade estará dada durante a COP-30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, que será realizada no ano que vem em Belém, no Pará.

"Agora chegou a hora da Amazônia falar para o mundo o que nós queremos. As pessoas têm que saber que embaixo de cada copa de árvore tem um ser humano, tem um pescador, tem um seringueiro, tem um indígena, tem um pequeno trabalhador rural, tem um extrativista. E as pessoas têm que saber que para que a gente possa proteger a nossa floresta, seu povo tem de comer. E para ele comer, os países ricos têm que ajudar a financiar a proteção da nossa floresta, para que a gente possa cuidar com dignidade dela e do nosso povo", discursou Lula, na cerimônia de encerramento do G20 Social, no Rio de Janeiro.

O presidente acrescentou que o documento resultante do G20 Social não é o fim de um processo, mas sim o começo. Ele ainda brincou que faria novo discurso e possivelmente até cantaria durante o show de encerramento do festival Aliança Global Contra a Fome, na noite deste sábado, na Praça Mauá, no centro do Rio.

Lula recebe os líderes mundiais para a reunião de cúpula do G20 na capital fluminense nos dias 18 e 19.