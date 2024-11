Bielsa vê Brasil melhor que Colômbia e diz que Uruguai vai para cima em Salvador

Aliviado após retomar o rumo das vitórias com a seleção uruguaia, Marcelo Bielsa, que se tornou o técnico que mais triunfou em jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, já pensa no confronto com o Brasil, na terça-feira, às 21h45, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O comandante da Celeste elogiou a equipe comandada por Dorival Júnior, e afirmou que não vai armar uma retranca na capital baiana.

"Se a Colômbia é uma seleção fisicamente forte, com muita capacidade de criar perigo no sistema ofensivo e organizada para pressionar e manter a posse de bola, o Brasil faz tudo isso e, provavelmente, até melhor", afirmou Bielsa. "Tentaremos fazer o que sempre buscamos, ter a bola e jogar no campo deles. Criar insegurança e garantir que eles cometam erros no seu próprio campo."

O Uruguai encerrou um período turbulento, de três empates e uma derrota na competição, além da revelação do péssimo relacionamento entre o treinador e seus jogadores. A épica vitória por 3 a 2 sobre a forte Colômbia, no estádio Centenário de Montevidéu, na sexta-feira, foi conquistada somente nos acréscimos, logo após os visitantes terem igualado o placar. O técnico valorizou o feito e admitiu que o resultado será importante para a recuperação do Uruguai no torneio.

"Vitórias assim trazem para perto tudo o que envolve um sentimento tão forte como o da seleção nacional. Foi um jogo muito emocionante, a determinação dos jogadores em alcançar a vitória foi muito evidente e, embora parecesse impossível depois de um empate tão perto do final, aconteceu assim. É uma alegria imensa e uma vitória necessária", comentou Bielsa, que alcançou seu 32º triunfo em jogos de Eliminatórias e ultrapassou o uruguaio Óscar Tabárez.

Contra a seleção brasileira, o argentino espera que sua equipe mantenha a ofensividade demonstrada em casa, mas que possa ter mais controle da bola para não passar tanto sufoco. "Não foi o jogo que imaginei porque imagino os jogos tendo a bola e recuperando-a rapidamente. Foi muito difícil para nós evitar que a Colômbia tivesse longas posses, é uma equipe que defende, pressiona e controla a bola muito bem."

Após a 11ª rodada das Eliminatórias, o Uruguai recuperou a segunda posição na tabela, com 19 pontos, ao lado da Colômbia e três atrás da Argentina. O Brasil é o quarto colocado, com 17 pontos.