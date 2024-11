Zoe encanta ao preparar café da manhã na cama para Sabrina Sato

Que fofura! Sabrina Sato encantou os seguidores ao mostrar que Zoe a acordou na manha deste sábado, dia 16, com café da manhã na cama. A apresentadora se derreteu completamente com a atitude carinhosa da filha, que é fruto de seu antigo relacionamento com Duda Nagle.

Nos Stories do Instagram, a artista publicou um vídeo mostrando que a menininha de seis anos de idade a levou uma cesta contendo uma xícara de café, iogurte e um prato com diversas frutas. Feliz com o gesto, Sabrina diz:

- Café da manhã na cama, Zozo? Que delícia! Obrigada, meu amor.

Na legenda, a apresentadora, que atualmente está noiva de Nicolas Prattes, escreveu:

Zozo acordou a mamãe com café da manhã na cama.