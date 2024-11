Bagnaia vence corrida sprint em Barcelona, adia título da MotoGP e mantém vivo sonho do tri

Apesar do favoritismo do espanhol Jorge Martin na briga pelo título da temporada de MotoGP, Francesco Bagnaia dominou a corrida sprint da etapa solidária de Barcelona, a última da temporada, neste sábado, e manteve viva a esperança de conquistar seu terceiro Mundial. A diferença entre os dois concorrentes é de 19 pontos (492 a 473), ou seja, basta que Martin alcance o nono lugar na prova principal para ser campeão.

"Foi fantástico o trabalho feito pela equipe. Estou satisfeito por hoje, não tinha mais o que fazer, e vamos tentar repetir o desempenho amanhã", comentou Bagnaia, vencedor em 2022 e 2023. "Fizemos uma boa corrida. Eu corro, ataco e faço o melhor que posso. Talvez tenha errado na escolha dos pneus. Amanhã a história será diferente", afirmou Martin após a atividade.

A corrida sprint da etapa de Barcelona começou quente. Logo após a largada, Francesco Bagnaia e Jorge Martin trocaram ultrapassagens, mas o italiano conseguiu se manter à frente. Mais atrás, Pedro Acosta e Marc Márquez tocaram suas motos e o português perdeu uma das partes dianteiras, sendo obrigado a abandonar a prova.

Companheiro de Ducati de Bagnaia, Enea Bastianini assumiu o segundo lugar, mas foi ultrapassado por Martin. Enquanto a dupla brigava pelo segundo posto, Bagnaia aproveitava para abrir vantagem na liderança da prova. Na quinta volta, o italiano já tinha mais de um segundo de vantagem sobre Jorge Martin, que continuava pressionado por Bastianini, enquanto os pilotos logo atrás se aproximavam.

Na sétima volta, Alex Márquez e Aleix Espargaró ultrapassaram Franco Morbidelli e assumiram, respectivamente, o quarto e quinto lugares. Bagnaia continuava liderando 1s3 à frente de Martin, que conseguiu se descolar de Bastianini.

A três voltas do fim, Martin passou a pressionar Bagnaia e tirou três décimos de vantagem do líder. Bastianini se livrou da pressão de Marc Márquez e se aproximou de Martin. Na última volta, Bastianini ultrapassou Martin e fez sua parte para ajudar o colega de equipe. Bagnaia, com mais de um segundo de vantagem, recebeu a bandeirada em primeiro.

A corrida principal em Barcelona, a última etapa da MotoGP, acontece às 10h (de Brasília) neste domingo.

Confira o resultados da corrida sprint da etapa de Barcelona da MotoGP:

1º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), em

2º - Enea Batistini (Ducati), a 0s942

3º - Jorge Martin (ESP/Pramac), a 1s270

4º - Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), a 1s857

5º - Alex Marquez (ESP/Gresini), a 1s942

6º - Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), a 5s263

7º - Marc Marquez (ESP/Ducati), a 5s303

8º - Marco Bezzecchi (ITA/VR46), a 5s507

9º - Brad Binder (AFS/KTM), a 5s573

10º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 5s937

11º - Johann Zarco (FRA/Pramac), a 7s413

12º - Maverick Viñales (ESP/Aprilia), a 8s344

13º - Joan Mir (ESP/Repsol Honda), a 9s387

14º - Raul Fernandez (ESP/Trackhouse), a 9s652

15º - Luca Marini (ITA/VR46), a 11s838

16º - Álex Rins (ESP/Yamaha), a 13s217

17º - Takaaki Nakagami (JAP/Honda), a 17s017

18º - Miguel Oliveira (POR/Trackhouse), a 17s746

19º - Jack Miller (AUS/KTM), a 18s533

20º - Augusto Fernández (ESP/Tech3), a 20s153

21º - Michele Pirro (ITA/VR46), a 20s547

22º - Stefan Bradl (ALE/Honda), a 24s604

Não completou a prova:

Pedro Acosta (ESP/Tech3)