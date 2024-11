G20 Brasil: Lula faz primeiro encontro com secretário-geral da ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou há pouco o hotel em Copacabana, onde está hospedado para participar do G20, no Rio de Janeiro, para o seu primeiro encontro bilateral com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, às 10h30.

As reuniões bilaterais vão ocorrer no Forte de Copacabana, em frente ao hotel onde Lula está hospedado. A comitiva e o presidente deixaram o hotel por volta das 10h15. Acompanhavam Lula o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira; o secretário especial da Presidência da República, Celso Amorim; a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, entre outros.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está hospedado no mesmo hotel de Lula, não vai participar do encontro e permanece no hotel, segundo fontes.

Mais cedo, uma passeata com vários movimentos sociais protestavam contra o imperialismo e as decisões que estão sendo tomadas sem a participação popular. Pela primeira vez, porém, o G20, que reúne as vinte principais economias globais, foi precedido do G20 Social, que hoje entrega ao presidente um documento com as demandas da sociedade na luta contra a fome e a pobreza.

"O G20 destrói o planeta e as nossas vidas", era uma das palavras de ordem do movimento, se referindo às grandes potências mundiais.