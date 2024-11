Em cima de trio elétrico, Ivete Sangalo faz pausa em show para dar bronca em fã que fumava cigarro eletrônico

Ivete Sangalo fez uma pausa durante um show em Florianópolis, capital de Santa Catarina, para dar uma bronca em uma pessoa da plateia que estava fumando cigarro eletrônico no meio da multidão.

Enquanto andava com seu trio elétrico na segunda noite do Folianópolis, Carnaval fora de época que acontece na cidade, a cantora não perdeu tempo e deu um recado bem direto:

- Você fica se sentindo mais potente, mais charmoso, mais gatinho. Mas depois, quando você tá lá no médico com ele lhe dando o diagnóstico, ninguém da galera chega pra dizer: Tamo junto. Você é lindo, não dou dizer quem é, mas não está combinando com essa cara tua.

Após dizer que queria ver que o homem jogasse o cigarro eletrônico no lixo, a artista viu que ele obedeceu ao pedido e reagiu:

- Na segunda volta [do trio] você vai me mostrar ele quebrado e jogando no lixo, fechou? Jogou fora, já? Te amo! Deus abençoe! Eu gosto assim, tem que obedecer à mamãe. Mães nunca estão erradas e isso é a melhor coisa do mundo.

Também durante a apresentação, Ivete falou sobre sua intimidade. Provando que não tem papas na língua ou problema em falar sobre masturbação, ela disse:

- Às vezes eu transo comigo mesma.

Ao ver que seu produtor ficou com vergonha, a cantora explicou:

- Não, Toninho, deixa eu falar com as pessoas o que eu faço. Toninho, meu produtor, tá com vergonha das coisas que eu falo. Mas é uma coisa, Toninho, é uma coisa que às vezes eu acordo... Daniel viaja, eu acordo, puxo o travesseiro e não encontro nada. Eu falo: Espera aí, você está aqui com você, p***a. Que oportunidade f**a. Eu que sempre sonhei em dormir comigo mesma.