Grammy Latino erra nome de Ivan Lins E filho cobra respeito

O filho do cantor e compositor Ivan Lins, Cláudio Lins, usou as suas redes sociais nesta sexta-feira, 15, para criticar a organização do Grammy Latino 2024 por um erro cometido no nome de seu pai. "Com todo respeito ao Grammy, isso é uma vergonha!", reclamou.

Na foto, que acompanha o post no Instagram, é possível ver um recorte de uma exposição que acontecia na entrada da premiação, em Miami, nos Estados Unidos. Abaixo da foto do cantor há uma placa com o nome dele grafado de maneira incorreta: "David Lins".

"Quando meu pai apareceu para o grande público, no V Festival Internacional da Canção, em 1970, o apresentador do evento confundiu seu nome e o chamou de Ivan Luís e, logo depois, de Ivan Lima (alguns amigos o chamam de Lima até hoje!). Até então ele era um artista desconhecido...", inicia Cláudio.

O ator e compositor continua, explicando que agora, em 2024, no ano em que o Grammy Latino mais se aproxima do Brasil, com recorde de indicações de artistas brasileiros nas categorias internacionais, "o grande Ivan Lins, com mais de 50 anos de carreira, tem seu nome bisonhamente trocado numa exposição na entrada da premiação".

Cláudio ainda destaca que o pai é o primeiro brasileiro a ganhar na categoria Álbum do Ano no Grammy Latino. "E ainda está concorrendo esse ano na categoria Álbum de Jazz Latino", lembra.

"Seria o mesmo que chamar Shakira de Xitara, ou Rúben Blades de Blades Runner", compara.

A organização do Grammy Latino ainda não se pronunciou sobre o caso.