Bia Haddad salva match points, vence argentina e Brasil empata duelo na Billie Jean King Cup

Maior esperança do Brasil na Billie Jean King Cup, Beatriz Haddad Maia sofreu nesta sexta-feira, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, mas buscou a virada contra Jazmin Ortenzi, 274ª do ranking, para empatar o confronto com a Argentina, pelos playoffs da competição que é considerada a Copa do Mundo do tênis feminino. Bia salvou dois match points na segunda parcial antes de iniciar sua reação e vencer por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/2, em 2h36min.

A número 1 do Brasil e 17ª do mundo, tenista mais bem ranqueada do confronto, enfrentou dificuldades no primeiro e segundo sets. Porém, reagiu intensamente a partir do fim da segunda parcial. Sob pressão, evitou a derrota ao salvar dois match points da argentina, após estar perdendo por 5/2. No terceiro set, ela deslanchou em quadra e obteve a primeira vitória do Brasil na série melhor de cinco jogos com a Argentina.

Com o resultado, o confronto está empatado em 1 a 1. Mais cedo, Laura Pigossi foi superada por Solana Sierra, também de virada, por 2 a 1 - 3/6, 6/1 e 6/2. O duelo será decidido neste sábado. O Brasil precisa de duas vitórias para confirmar o favoritismo e voltar a disputar a fase classificatória da Billie Jean King Cup no ano que vem.

Neste sábado, no saibro do Ibirapuera, os confrontos vão se inverter. Bia vai abrir o dia, às 14 horas, contra Solana. Na sequência, Laura enfrentará Jazmin. Se necessária, a partida de duplas terá Bia e Ingrid Martins contra Martina Taborda e Melany Krywoj.

Como aconteceu no confronto com a Alemanha, em abril, no mesmo Ibirapuera, Bia exibiu tensão e um pouco de nervosismo no primeiro set. As oscilações abriram caminho para a argentina se impor em quadra. Jazmin aproveitou o momento favorável e abriu 4/1. A brasileira esboçou reação e devolveu a quebra. Mas voltou a perder o saque na sequência. Num fim de set mais equilibrado, Bia até salvou um set point, porém sem evitar o triunfo da adversária na parcial.

O revés inesperado pareceu ter afetado a número 1 do Brasil. Irregular, ela sofreu duas quebras de saque em sequência, vendo a argentina abrir 4/0. E, como aconteceu no set inicial, a tenista da casa esboçou reação, desta vez mais intensa. Chegou a salvar dois match points, reduzindo a vantagem da rival para 5/4. Na sequência, buscou o empate e fechou o set.

A grande virada, no embalo da torcida brasileira, elevou a confiança de Bia em quadra. E afetou a concentração de Jazmin. A tenista da casa não teve dificuldades para abrir 3/1. Com tranquilidade, sustentou a vantagem e obteve nova quebra para selar a vitória em seu quarto match point.