G20 Social: Ministros destacam desafio de inclusão da igualdade étnico-racial no orçamento

Os ministros da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, destacaram os desafios de incorporar o ODS 18 (Igualdade Étnico-Racial) nos orçamentos públicos. As declarações foram feitas nesta sexta-feira, 15, durante o lançamento da iniciativa no G20 Social, no Rio de Janeiro.

Macêdo ressaltou a importância de interiorizar os ODS nos estados e municípios. "Estamos avançando, o governo federal está dando passos significativos, mas o grande desafio agora é levar essa agenda para todo o Brasil", afirmou.

De forma similar, Dweck enfatizou que o objetivo agora é garantir que o ODS 18 seja incorporado nas gestões estaduais e municipais. "Precisamos trabalhar para que os ODS integrem os orçamentos públicos e sejam efetivamente implementados em todos os níveis da administração, para que tragam impacto direto à vida das pessoas", afirmou.

A ministra também reforçou a expectativa de que o exemplo brasileiro inspire outros países. "Esperamos que o ODS 18, como uma invenção brasileira, sensibilize o mundo sobre a importância de aderir a esse compromisso étnico-racial. Estamos plantando uma semente que pode transformar políticas públicas e realidades sociais", destacou.

O evento de lançamento do ODS 18 contou ainda com a participação dos ministros Anielle Franco (Igualdade Racial), Sônia Guajajara (Povos Indígenas), Macaé Evaristo (Direitos Humanos e Cidadania), Jader Barbalho Filho (Cidades), além de representantes de outras pastas e da primeira-dama Janja Lula da Silva.