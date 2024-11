G20 Brasil: BNDES vai contribuir para Contas do governo via resultado primário, diz Mercadante

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou nesta sexta-feira, 15, que o banco de fomento deve firmar vários acordos de captação de recursos durante os dias de G20 no Rio de Janeiro. A perspectiva é que os valores sejam "extraordinários", mas serão divulgados apenas ao fim da cúpula de líderes, que ocorre nos dias 18 e 19.

"Nós, ao final do G20, vamos anunciar, vamos ter várias assinaturas, com valores extraordinários para o BNDES. Mas não vou fazer isso agora, primeiro inclusive em respeito aos parceiros, porque cada um é uma assinatura, é uma linha de crédito, é um projeto. Então vamos aguardar que no final nós vamos anunciar", afirmou Mercadante a jornalistas, após participação no G20 Social, no Rio de Janeiro.

Questionado sobre se o BNDES contribuiria para os esforços do governo de corte de gastos, Mercadante afirmou que o banco de fomento daria sua contribuição via resultado primário.

"Nós vamos encaminhar dividendos de R$ 25 bilhões para o Tesouro Nacional. É 127% do lucro do banco. Mais os impostos, são R$ 38 bilhões. E temos a primeira parcela, que é a devolução de subsídios do passado, que é aquele acordo com o TCU (Tribunal de Contas da União)", disse.

"Então é um volume de recursos extraordinário. E o BNDES está fazendo um grande esforço, inclusive para preservar outras áreas, como educação, saúde, políticas sociais. O nosso esforço é muito importante", acrescentou.

"Nós tivemos o terceiro melhor resultado do sistema financeiro nesses nove meses, R$ 19 bilhões de lucro, e esse é um esforço que o banco está fazendo para poder contribuir com o resultado primário e com o arcabouço fiscal."

Contato: daniela.amorim@estadao.com