Zubeldía 'quebra a cabeça' para encontrar uma solução para a lateral esquerda do São Paulo

O técnico Luis Zubeldía ganhou um problema para escalar o time do São Paulo que enfrenta o Red Bull Bragantino pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h30 de quarta-feira, em Bragança Paulista. O treinador não tem um jogador para a lateral esquerda.

Com Wellington, dono da posição, com dores na coxa esquerda e Michael Araújo, possível substituto, retornou esta semana de tratamento no joelho esquerdo, o treinador argentino perdeu também o reserva para o setor. O norte-irlandês Jamal Lewis, que estava a serviço da seleção da Irlanda do Norte, se reapresentou no CT da Barra Funda para tratamento e avaliações após sofrer um trauma no tornozelo esquerdo.

Desta forma, Zubeldía tem mais quatro dias para encontrar uma solução. Uma opção seria escalar a equipe com três zagueiros e colocar Patrick na lateral0esquerda. O elenco do São Paulo se reapresenta neste sábado para mais um treinamento.

O São Paulo, com 57 pontos, é o sexto colocado no Brasileirão e ainda luta para alcançar direto uma vaga na fase de grupos. Seu adversário direto é o Internacional ,que soma dois pontos a mais na classificação.