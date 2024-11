Diego Pituca volta de suspensão e espera festejar título santista com a torcida no domingo

Titular em 33 das 36 partidas disputadas pelo Santos na Série B do Campeonato Brasileiro, mas ausente no confronto que confirmou o retorno à elite do futebol nacional, na vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, na segunda-feira, Diego Pituca vive a expectativa de conquistar o troféu da competição. O jogador espera comemorar a conquista diante da torcida, na Vila Belmiro, neste domingo, após o duelo com o CRB, que será realizado às 16h.

"Ficar fora é sempre ruim, né? Mas eu torci muito para os meus companheiros conseguirem o nosso primeiro objetivo, que era o acesso. Agora estou de volta, sabemos que vai ser um jogo difícil, mas, com o apoio do nosso torcedor, espero fazer um bom jogo e que possamos fazer o nosso melhor para sairmos como campeões", disse Pituca após o treino desta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

Além de contribuir para que o clube de Baixada tenha a segunda defesa menos vazada da temporada, com 28 gols sofridos, três a mais que o Mirassol, o meio-campista de 32 anos também anotou quatro gols e distribuiu três assistências durante a competição. À disposição do técnico Fábio Carille após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, Pituca retomará sua posição, no lugar de Sandry, diante do conjunto alagoano, 16º colocado na tabela. "É um jogo muito difícil contra o CRB, que está brigando ali na zona do rebaixamento, temos que respeitá-los", disse.

Faltando duas rodadas para o encerramento da Série B, o Santos lidera com 68 pontos, cinco a mais que Mirassol e Novorizontino. Assim bastariam dois empates ao time alvinegro para assegurar o caneco, mas Pituca quer a vitória para festejar o título com os torcedores, já que o último confronto será em Recife, diante do Sport, premiando, assim, o incentivo recebido das arquibancadas no decorrer do campeonato.

"Um outro aspecto positivo para a gente é a torcida, que sempre nos apoiou, que sempre esteve ali com a gente, e domingo não vai ser diferente. Esperamos fazer um grande jogo para nos consagrarmos campeões", destacou o atleta, ressaltando a importância da Vila Belmiro na campanha positiva da equipe na competição.

Nesta sexta-feira, Carille comandou uma atividade física, no CT Rei Pelé, seguido de um treino de bolas paradas. A equipe encerra a preparação na manhã deste sábado para o confronto com o CRB. O Santos poderá entrar em campo, no domingo, com a taça assegurada se Mirassol e Novorizontino não vencerem suas partidas, nesta sexta e sábado, respectivamente, diante de Operário e Paysandu.