Ativos de países emergentes atraem US$ 1,9 bilhão em outubro, diz IIF

Ativos de países emergentes atraíram US$ 1,9 bilhão em investimentos estrangeiros em outubro, em termos líquidos, segundo cálculo do Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês). O resultado demonstra a fragilidade do sentimento dos investidores em meio à intensificação de riscos geopolíticos e de mercados, diz o IIF, em nota divulgada nesta sexta-feira.

Títulos de dívida obtiveram US$ 27,4 bilhões no mês passado, mas as ações sofreram perdas de US$ 25,5 bilhões, no pior resultado mensal deste ano.

Apenas as ações da China registraram saídas de US$ 9 bilhões em outubro, à medida que preocupações regulatórias e a desaceleração do crescimento econômico prejudicaram o apetite por risco, apesar de novas políticas adotadas nos mercados locais, de acordo com o IIF.