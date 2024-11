São esperados novos anúncios de adesão à Aliança Global contra fome, afirma Dias

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, afirmou nesta sexta-feira, 15, que o governo brasileiro aguarda novas anúncios oficiais de adesão à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Segundo o ministro, o pacto já tem mais de 100 adesões, entre países e organismos internacionais, com impacto suficiente para alcançar centenas de milhões de pessoas.

Questionado sobre a ausência de países como Estados Unidos e Argentina entre os signatários, Dias argumentou que alguns líderes devem fazer seus próprios anúncios de participação na Aliança durante a cúpula de líderes do G20. "Temos países já hoje anunciando seus compromissos", apontou Dias. "São esperados novos anúncios a partir de segunda-feira."

O anúncio oficial da implementação da Aliança Contra a Fome e a Pobreza será feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante a Cúpula de Líderes do G20, que ocorre nos dias 18 e 19, no Rio de Janeiro.

Hoje, o ministro e demais integrantes do grupo que coordena as negociações para o pacto mundial contra a fome fizeram uma divulgação dos entendimentos já alcançados.

Wellington Dias disse estar otimista de que todos os países participantes do encontro confirmem sua adesão à Aliança contra a Fome. Segundo ele, o presidente norte-americano Joe Biden já se manifestou favorável ao pacto. O ministro lembrou que Biden participará da cúpula, que é preferível esperar seu anúncio, assim como o da Argentina.

"Acredito que teremos adesão de todos os países membros da ONU", previu. "Estamos otimistas com a participação integral de todos os países."

Renda e proteção social

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, afirmou nesta sexta-feira, 15, que a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza já tem uma largada "acelerada", com anúncios que atendem a centenas de milhões de pessoas até 2030. "O resultado está em linha com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) de erradicação da fome e da pobreza no planeta."

Dias apontou que os planos já acordados na aliança incluem programas de transferências de renda e sistemas de proteção social em países de baixa e média baixa renda até 2030, com alcance de 500 milhões de pessoas; expansão de programas de alimentação escolar para mais 150 milhões de crianças em países com fome e pobreza infantil endêmica; programas para 200 milhões de mulheres e crianças de 0 a 6 anos de assistência materna e primeira infância; e programas para inclusão socioeconômica a 100 milhões de pessoas, com foco nas mulheres; além de mais de US$ 10 bilhões em programas de financiamento de apoio à agricultura familiar para populações vulneráveis.

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial oferecerão bilhões em financiamento para que países implementem programas na cesta de políticas da Aliança Global, informou o ministério de Desenvolvimento.

"Teremos condição de mobilizar bilhões em recursos", disse Dias, em entrevista a jornalistas durante o G20 Social, no Rio. "Portanto, (a aliança) gera um bom resultado na largada, uma largada já acelerada. Agora vem a parte da implementação."

