Joe Jonas, Becky G, Carlos Pace e outras celebridades internacionais marcam presença no Grammy Latino 2024

Presenças mais que especiais! Nesta quinta-feira, dia 14, rolou uma das premiações mais recheadas de artistas brasileiros - o Grammy Latino. E, além deles, a noite ainda contou com uma série de personalidades estrangeiras, como, por exemplo, Joe Jonas, que ainda cantou ao lado de Ela Taubert no palco.

Representando o reggaeton, Becky G apostou em um vestido com muita transparência e brilhos. Artistas conhecidos não só como músicos estiveram no evento, como Carlos Pace.

Com um terno com muita pedraria em desenhos, Luis Fonsi também posou sorridente no tapete vermelho.

Carlos Vives, escolhido para ser homenageado como a Personalidade do Ano, abriu o evento com um show recheado de hits, como La Bicicleta, famosa na voz de Shakira.