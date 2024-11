Principais Bolsas da Europa caem, após PIB britânico fraco e pressionadas por ações de saúde

As principais bolsas europeias operam em baixa na manhã desta sexta-feira, após dados fracos de crescimento do Reino Unido e em meio à queda de ações do setor de saúde.

Por volta das 8h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,38%, a 505,08 pontos, a caminho de sua quarta semana consecutiva de perdas.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,1% no terceiro trimestre de 2024 ante os três meses anteriores, segundo levantamento preliminar, contrariando previsão de avanço um pouco mais forte. Já a produção industrial britânica teve uma inesperada queda em setembro.

Dados da China também estão no radar, após Pequim tentar estimular a segunda maior economia do mundo de forma agressiva nos dois últimos meses. Em outubro, a produção industrial chinesa decepcionou, mas as vendas no varejo superaram as expectativas.

Entre ações individuais, a da Bavarian Nordic era destaques negativo, com tombo de quase 17% em Copenhague, após a empresa de biotecnologia dinamarquesa publicar balanço pior do que o esperado.

Ainda no setor de saúde, fabricantes europeus de vacinas como Sanofi (-2,8%, em Paris) e GSK (-3,2%, em Londres) caíam um dia após o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, anunciar que Robert F. Kennedy Jr. será seu secretário de Saúde e Serviços Humanos. Kennedy Jr. é conhecido por sua posição cética em relação a vacinas, em especial as voltadas para covid-19.

Às 8h51 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,03%, a de Paris recuava 0,17%, a de Frankfurt cedia 1,15% e a de Milão perdia 0,04%. Por outro lado, as de Madri e Lisboa subiam 0,98% e 0,93%, respectivamente.

*Com informações da Dow Jones Newswires