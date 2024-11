Utah Jazz derruba atuais vice-campeões da NBA e fatura 1ª vitória em casa

Uma das piores equipes deste início de temporada regular da NBA, o Utah Jazz enfim conquistou sua primeira vitória diante da torcida, na noite desta quinta-feira. No único jogo do campeonato no dia, os anfitriões derrubaram o Dallas Mavericks, atual vice-campeão, por 115 a 113.

Em um jogo marcado pelo equilíbrio, John Collins aproveitou uma falha incomum de Luka Doncic para marcar a cesta decisiva, a seis segundos do fim da partida. O principal jogador dos Mavericks olhava para o outro lado na jogada do Jazz, quando deixou Collins completamente livre de marcação dentro do garrafão. O destaque do time da casa acertou bela enterrada.

Com a cesta decisiva, Collins terminou a partida com 28 pontos e nove rebotes. O Jazz mostrou maior eficiência com seu jogo coletivo. Seis jogadores chegaram aos dois dígitos em pontuação. O reserva Jordan Clarkson foi o segundo maior pontuador dos donos da casa, com 20.

Do outro lado, Doncic foi o principal destaque dos Mavericks, apesar da falha bizarra nos segundos finais da partida. Ele foi o cestinha do duelo, com 37 pontos, além de contribuir com nove assistências e sete rebotes. Klay Thompson anotou 17 pontos enquanto Quentin Grimes ajudou com 15 pontos e cinco assistências - Kyrie Irving foi desfalque por problemas físicos.

O resultado fez o Jazz deixar a lanterna da Conferência Oeste. Agora a equipe de Salt Lake City soma três vitórias e oito derrotas. Os Mavericks seguem em queda, ainda sem embalar na temporada. São cinco triunfos e sete derrotas, na 12ª colocação da mesma tabela.

Confira o resultado da noite desta quinta-feira:

Utah Jazz 115 x 113 Dallas Mavericks

