Bolsas da Ásia e Pacífico fecham sem direção única, após dados de China e Japão

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta sexta-feira, enquanto investidores avaliaram dados econômicos da China e do Japão.

Os mercados chineses ficaram no vermelho, pressionados por ações relacionadas a lítio e semicondutores. O índice Xangai Composto teve queda de 1,45%, a 3.330,73 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto amargou perda maior, de 2,41%, a 2.010,61 pontos.

Uma bateria de dados da China sinalizou leve melhora da economia, na esteira de agressivas medidas de estímulos anunciadas nos últimos dois meses, mas também persistentes bolsões de fraqueza. Na comparação anual de outubro, a produção industrial chinesa cresceu menos do que o esperado, mas as vendas no varejo avançaram mais do que o previsto. Já as vendas de moradias mantiveram forte queda nos primeiros dez meses do ano, mas em ritmo um pouco mais contido.

Em outras partes da Ásia, o Nikkei subiu 0,28% em Tóquio, a 38.642,91 pontos, após o Produto Interno Bruto (PIB) do Japão crescer 0,2% no trimestre até setembro ante os três meses anteriores, como se previa, e o Taiex registrou modesto avanço de 0,12% em Taiwan, a 22.742,77 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi (-0,08%, a 2.416,86 pontos) e o Hang Seng (-0,05%, a 19.426,34 pontos), de Hong Kong, tiveram perdas apenas marginais.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo segundo pregão consecutivo, com a ajuda de ações de tecnologia e financeiras. O S&P/ASX 200 avançou 0,74% em Sydney, a 8.285,20 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires